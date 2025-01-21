Янніс та молодий лідер Рокетс стали найкращими гравцями 13 тижня сезону-2024/25
NBA
Зірка Мілвокі Янніс Адетокумбо та молодий лідер Х'юстона Джейлен Грін – найкращі гравці 13 тижня НБА сезону-2024/25.
Про це повідомила пресслужба ліги.
Грек у середньому набирав 32,0 очка, робив 12,5 підбирання, віддавав 6,5 передачі, а його команда виграла всі 4 гри на минулому тижні.
На Заході Грін допоміг "ракетам" виграти 3 матчі при 1 поразці. Його показники: 32,5 очка та 3,5 передачі. При цьому він влучав 63,1% триочкових.
Нагадаємо, раніше була інформація, що Голден Стейт сподівається виміняти Адетокумбо.