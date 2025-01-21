Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Янніс та молодий лідер Рокетс стали найкращими гравцями 13 тижня сезону-2024/25

Руслан Травкін — 21 січня 2025, 01:32
Янніс та молодий лідер Рокетс стали найкращими гравцями 13 тижня сезону-2024/25
NBA

Зірка Мілвокі Янніс Адетокумбо та молодий лідер Х'юстона Джейлен Грін – найкращі гравці 13 тижня НБА сезону-2024/25.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Грек у середньому набирав 32,0 очка, робив 12,5 підбирання, віддавав 6,5 передачі, а його команда виграла всі 4 гри на минулому тижні.

На Заході Грін допоміг "ракетам" виграти 3 матчі при 1 поразці. Його показники: 32,5 очка та 3,5 передачі. При цьому він влучав 63,1% триочкових.

Нагадаємо, раніше була інформація, що Голден Стейт сподівається виміняти Адетокумбо.

баскетбол Янніс Адетокумбо НБА

баскетбол

Власник Бостон Селтікс планує заробити мінімум 6 мільярдів доларів на продажі клубу
Кривбас зіграє проти Дніпра: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України
Метаморфозам позаздрить Кафка: команди НБА, які за один рік досягали неймовірного прогресу
Барселона розглядає варіант із підписанням гравця збірної України
Завойовувала медаль на Олімпійських іграх: померла титулована болгарська баскетболістка

Останні новини