Янніс та молодий лідер Рокетс стали найкращими гравцями 13 тижня сезону-2024/25

Зірка Мілвокі Янніс Адетокумбо та молодий лідер Х'юстона Джейлен Грін – найкращі гравці 13 тижня НБА сезону-2024/25.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Houston Rockets guard Jalen Green and Milwaukee Bucks forward Giannis Antetokounmpo have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 13 of the 2024-25 season (Jan. 13-19). pic.twitter.com/7cdJmK87Wf — NBA Communications (@NBAPR) January 20, 2025

Грек у середньому набирав 32,0 очка, робив 12,5 підбирання, віддавав 6,5 передачі, а його команда виграла всі 4 гри на минулому тижні.

На Заході Грін допоміг "ракетам" виграти 3 матчі при 1 поразці. Його показники: 32,5 очка та 3,5 передачі. При цьому він влучав 63,1% триочкових.

Нагадаємо, раніше була інформація, що Голден Стейт сподівається виміняти Адетокумбо.