Лень vs Михайлюк, складна перемога Лейкерс: результати матчів НБА

У ніч на 17 листопада у Національній баскетбольній асоціації відбулося 5 матчів.

Мілвокі досить сенсаційно програв Шарлотт. Лідер Бакс Янніс Адетокумбо не зумів реалізувати кидок на останній секунді. Головна зірка Бостона Джейсон Тейтум, навпаки, разом із сиреною приніс тріумф Бостону над Торонто в овертаймі.

У Західній конференції Даллас без особливих проблем переміг Сан-Антоніо. Сперс грали без Віктора Вембаньями. Лейкерс лише в клатчі змогли дотиснути Пеліканс.

Сакраменто виявився сильнішим за Юту. Лень за 13 хвилин набрав 8 очок та 5 підбирань. Михайлюк з'явився на паркеті на останніх секундах, нічим не відзначився.

НБА – регулярний чемпіонат

17 листопада

Шарлотт – Мілуокі 115:114 (33:39, 26:24, 27:27, 29:24)

Бостон – Торонто 126:123 (28:26, 28:28, 30:31, 28:29, 12:9) ОТ

Новий Орлеан – Лейкерс 99:104 (30:21, 26:25, 15:29, 28:29)



Даллас – Сан-Антоніо 110:93 (23:28, 32:23, 38:18, 17:24)



Сакраменто – Юта 121:117 (35:31, 29:32, 26:31, 31:23)



Нагадаємо, напередодні Леброн Джеймс показав свій рекорд кар'єри.