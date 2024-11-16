ЛеБрон уперше в кар'єрі оформив чотири трипл-дабла поспіль

Зірковий форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс знову став творцем історії.

Про досягнення 39-річного баскетболіста повідомляє ESPN.

У матчі Кубка НБА проти Сан-Антоніо (120:115) Джеймс зібрав трипл-дабл з 15 очок, 16 підбирань та 12 передач.

Кількома днями раніше "Король" встановив рекорд, ставши найвіковішим гравцем в історії ліги, який оформив три трипл-дабла поспіль. Тепер він оновив цей рекорд.

Більше того, ЛеБрон ніколи за 22-річну кар'єру не збирав чотири трипл-дабла поспіль – це перший випадок за весь його час в НБА.

Нагадаємо, що зараз син ЛеБрона Бронні виступає у G-Лізі. Проте він не збирається грати усі матчі своєї команди, обравши особистий план.