Скапінцев допоміг Ріп Сіті переграти Техас в матчі G-ліги

Український центровий Дмитро Скапінцев допоміг Ріп Сіті здобути чергову перемогу в межах регулярного сезону G-ліги.

Ремікс переграли Техас Ледженс з рахунком 120:96.

Скапінцев провів на паркеті 26 хвилин, за які встиг набрати вісім очок, здійснити 11 підбирань та виконати одну результативну передачу.

Зазначимо, що наразі Ріп Сіті посідають восьме місце у Західній конференції, маючи статистику з 10 перемог та 9 поразок.

У минулому турі Ремікс здобули перемогу завдяки 17 очкам українського форварда.

Зазначимо, що сьогодні вночі відбулась низка матчів НБА, серед яких Лейкерс завдяки неймовірному Дончичу здобули перемогу над Денвером.