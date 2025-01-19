Власник Бостон Селтікс планує заробити мінімум 6 мільярдів доларів на продажі клубу
Наближається важливий етап у процесі продажу чинних чемпіонів НБА Бостон Селтікс.
Про це повідомляє The Boston Globe.
За інформацією джерела, 23 січня закінчується термін подачі заявок на участь у першому раунді торгів. Мажоритарний власник "кельтів" Вік Грусбек вважає, що в них візьмуть участь щонайменше чотири зацікавлені сторони.
Очікується, що ціна продажу перевищить 6 мільярдів доларів. Серед потенційних покупців – нинішній співвласник Селтікс Стів Пальюка. Імена інших претендентів не розголошуються. Всі вони пройшли процес перевірки НБА.
Франшиза перебуває у власності Грусбека з 2002 року, коли він придбав її за 360 мільйонів.
Вперше про намір продати свою частку в клубі Грусбек оголосив у липні минулого року, невдовзі після того, як Бостон здобув рекордне для НБА 18-те чемпіонство.