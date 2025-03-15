Клівленд переміг Мемфіс та встановив рекорд франшизи
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Клівленд переміг Мемфіс у черговому матчі НБА та встановив новий рекорд франшизи за кількістю перемог поспіль.
Про це повідомляє пресслужба НБА.
Перемога над Гріззлс стала 16-ю поспіль для Кавальєрс, що є рекордним показником. Востаннє команда програвала 5 лютого у матчі з Бостоном – 105:112.
За цей час від Клівленда постраждали такі команди, як Бруклін, Мілуокі, Шарлотт, Детройт, Маямі Хіт, Чикаго Буллз та інші.
Після 66 зіграних поєдинків підопічні Аткінсона лідирують у східній конференції, вигравши 56 матчів.
У наступному поєдинку Клівленд зіграє з Орландо – зустріч відбудеться завтра, 16 березня о 19:00 за київським часом.
Раніше Кавс увійшли до п'ятірки команд, які за сезон робили дві довгі переможні серії.