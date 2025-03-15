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Клівленд переміг Мемфіс та встановив рекорд франшизи

Володимир Максименко — 15 березня 2025, 11:03
Клівленд переміг Мемфіс та встановив рекорд франшизи
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Клівленд переміг Мемфіс у черговому матчі НБА та встановив новий рекорд франшизи за кількістю перемог поспіль.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Перемога над Гріззлс стала 16-ю поспіль для Кавальєрс, що є рекордним показником. Востаннє команда програвала 5 лютого у матчі з Бостоном – 105:112.

За цей час від Клівленда постраждали такі команди, як Бруклін, Мілуокі, Шарлотт, Детройт, Маямі Хіт, Чикаго Буллз та інші.

Після 66 зіграних поєдинків підопічні Аткінсона лідирують у східній конференції, вигравши 56 матчів.

У наступному поєдинку Клівленд зіграє з Орландо – зустріч відбудеться завтра, 16 березня о 19:00 за київським часом.

Раніше Кавс увійшли до п'ятірки команд, які за сезон робили дві довгі переможні серії.

НБА Клівленд Кавальєрс

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