Український форвард продовжить кар'єру в італійському чемпіонаті

Український форвард Віталій Кузнецов перейшов у клуб Паффоні Фулгор Омегна із Серії В1 (Serie B Nazionale, третій за силою дивізіон Італії).

Про це інформує Basket.com.ua.

19-річний баскетболіст розпочинав сезон 2024/25 у латвійській Бетсейф/Лієпаї. Дебютував у ЛЕБЛ у грі проти Вентспілса. За 4:45 на майданчику відзначився 1 підбиранням та 1 втратою. Провів у цій балтійській лізі лише один матч, але також виступав у змаганнях Кубка Латвії.

Нова команда українського гравця в італійській Серії В1 посідає третє місце в одній із двох конференцій. Усього в цьому дивізіоні змагаються 40 клубів.

У 2023 році Кузнецов виступав у складі збірної України U-18 на юніорському чемпіонаті Європи Дивізіону В.

Раніше повідомлялося, що латвійський фахівець Айнарс Багатскіс очолив збірну України з баскетболу.