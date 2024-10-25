Лень став рекордсменом серед українських баскетболістів за кількістю сезонів у НБА

Український баскетболіст Сакраменто Олексій Лень став рекордсменом серед українців за кількістю сезонів у НБА.

Про це повідомляє Суспільне cпорт.

Це досягнення підкорилося українцю, після того, як він зіграв у першому матчі сезону проти Міннесоти (115:117).

Для 31-річного Леня це 12-й сезон у лізі, він став рекордсменом серед українців за цим показником, випередивши Віталія Потапенка, що провів 11 сезонів.

За свою кар’єру Лень виступав за Сакраменто, Фінікс, Атланту, Торонто і Вашингтон.

Українці в НБА за кількістю сезонів

1. Олексій Лень (2013 – дотепер) – 12 (сезонів)

2. Віталій Потапенко (1996-2007) – 11

3-4. Святослав Михайлюк (2018 – дотепер) – 7

3-4. Станіслав Медведенко (2000-2007) – 7

5. Кирило Фесенко (2007-2012) – 5

6-7. Олександр Волков (1989-1992) – 3

6-7. Олексій Печеров (2007-2010) – 3

8. В'ячеслав Кравцов (2012-2014) – 2

9. Дмитро Скапінцев (2023) – 1

У ніч з 24 на 25 жовтня відбулося 4 матчі сезону-2024/25 Національної баскетбольної асоціації.

Сакраменто Олексія Леня вдома програв Міннесоті з рахунком 115:117. Українець за 6 хвилин набрав 3 очки, зробив 2 підбирання та 1 блок-шот. У пасиві центрового 1 втрата та 1 фол.