Сакраменто без Леня поступився Кліпперс, Годлен Стейт обіграв Нью-Орлеан у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч з 22 на 23 листопада відбулися вісім матчів у Національній баскетбольній асоціації сезону-2024/25.

Зокрема, Сакраменто без українського гравця Олексія Леня зазнав поразки в поєдинку з Кліпперс, а лідер Західної конференції Голден Стейт Ворріорз виявилися сильнішими за Нью-Орлеан.

Також Бостон упевнено обіграв Вашингтон та демонструє показник у 13 перемог та 3 поразки в нинішньому сезоні.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

23 листопада

Вашингтон – Бостон 96:108 (27:29, 24:20, 21:26, 24:33)

Філадельфія – Бруклін 113:98 (29:24, 24:26, 26:27, 34:21)

Нью-Орлеан – Голден Стейт 108 (30:34, 33:28, 21:25, 24:25)

Мілвокі – Індіана 129:117 (34:22, 24:22, 35:35, 36:38)

Г'юстон – Портленд 116:88 (31:20, 34:25, 31:28, 20:15)

Чикаго – Атланта 136:122 (28:25, 30:26, 41:33, 37:38)

Денвер – Даллас 120:123 (31:33, 22:40, 36:22, 31:28)

Кліпперс – Сакраменто 104:88 (26:12, 25:17, 25:35, 28:24)

Раніше Юта програла Сан-Антоніо. Українець Святослав Михайлюк не отримав ігрового часу.