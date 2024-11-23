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Сакраменто без Леня поступився Кліпперс, Годлен Стейт обіграв Нью-Орлеан у регулярному чемпіонаті НБА

Станіслав Лисак — 23 листопада 2024, 08:14
Сакраменто без Леня поступився Кліпперс, Годлен Стейт обіграв Нью-Орлеан у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч з 22 на 23 листопада відбулися вісім матчів у Національній баскетбольній асоціації сезону-2024/25.

Зокрема, Сакраменто без українського гравця Олексія Леня зазнав поразки в поєдинку з Кліпперс, а лідер Західної конференції Голден Стейт Ворріорз виявилися сильнішими за Нью-Орлеан.

Також Бостон упевнено обіграв Вашингтон та демонструє показник у 13 перемог та 3 поразки в нинішньому сезоні.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат
23 листопада

Вашингтон – Бостон 96:108 (27:29, 24:20, 21:26, 24:33)

Філадельфія – Бруклін 113:98 (29:24, 24:26, 26:27, 34:21)

Нью-Орлеан – Голден Стейт 108 (30:34, 33:28, 21:25, 24:25)

Мілвокі – Індіана 129:117 (34:22, 24:22, 35:35, 36:38)

Г'юстон – Портленд 116:88 (31:20, 34:25, 31:28, 20:15)

Чикаго – Атланта 136:122 (28:25, 30:26, 41:33, 37:38)

Денвер – Даллас 120:123 (31:33, 22:40, 36:22, 31:28)

Кліпперс – Сакраменто 104:88 (26:12, 25:17, 25:35, 28:24)

Раніше Юта програла Сан-Антоніо. Українець Святослав Михайлюк не отримав ігрового часу.

NBA Атланта Бруклін Вашингтон Голден Стейт Денвер Індіана Кліпперс Мілуокі Нью Орлеан Олексій Лень Портленд Філадельфія Х'юстон Рокетс Чикаго Сакраменто Кінгс Бостон Селтікс Даллас Маверікс

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