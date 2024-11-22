Юта без Михайлюка програла Сан-Антоніо, Орландо мінімально обіграв Лейкерс у регулярному сезоні НБА

У ніч з 21 на 22 листопада відбулися чотири матчі у Національній баскетбольній асоціації сезону-2024/25.

Юта програла Сан-Антоніо. Українець Святослав Михайлюк не отримав ігрового часу.

Лейкерс вдома зазнали поразки від Орландо. Меджик краще проявили себе в клатчі, що і принесло успіх.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

22 листопада

Шарлотт – Детройт 123:121 OT (33:27, 30:32, 30:20, 16:30, 14:12)

Торонто – Міннесота 110:105 (32:27, 20:24, 25:28, 33:26)

Сан-Антоніо – Юта 126:118 (17:32, 34:35, 34:22, 41:29)

Лейкерс – Орландо 118:119 (38:36, 29:24, 21:29, 30:30)