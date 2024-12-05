Лейкерс зганьбилися в Маямі, чергова поразка Філадельфії: результати матчів НБА

У ніч на 5 грудня відбулося 6 матчів Кубку Національної баскетбольної асоціації. Результати йдуть в залік регулярного сезону.

Маямі знищив Лейкерс. Бостон із проблемами та переграв Детройт, а Мілвокі перервав свою переможну серію, поступившись Атланті.

Філадельфія без Ембііда зазнала поразки від Орландо.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

4 грудня

Бостон – Детройт 130:120 (39:24, 33:34, 31:30, 27:32)

Бруклін – Індіана 99:90 (24:17, 27:18, 24:35, 24:20)

Маямі – Лейкерс 134:93 (34:26, 35:26, 36:20, 29:21)

Філадельфія – Орландо 102:106 (22:34, 31:19, 24:24, 25:29)

Мілвокі – Атланта 104:119 (35:38, 24:32, 28:29, 17:20)

Кліпперс – Міннесота 80:108 (14:33, 18:26, 18:27, 30:22)

Нагадаємо, вчора за Юту ігровий час отримав українець Святослав Михайлюк.