Лейкерс зганьбилися в Маямі, чергова поразка Філадельфії: результати матчів НБА
У ніч на 5 грудня відбулося 6 матчів Кубку Національної баскетбольної асоціації. Результати йдуть в залік регулярного сезону.
Маямі знищив Лейкерс. Бостон із проблемами та переграв Детройт, а Мілвокі перервав свою переможну серію, поступившись Атланті.
Філадельфія без Ембііда зазнала поразки від Орландо.
НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат
4 грудня
Бостон – Детройт 130:120 (39:24, 33:34, 31:30, 27:32)
Бруклін – Індіана 99:90 (24:17, 27:18, 24:35, 24:20)
Маямі – Лейкерс 134:93 (34:26, 35:26, 36:20, 29:21)
Філадельфія – Орландо 102:106 (22:34, 31:19, 24:24, 25:29)
Мілвокі – Атланта 104:119 (35:38, 24:32, 28:29, 17:20)
Кліпперс – Міннесота 80:108 (14:33, 18:26, 18:27, 30:22)
Нагадаємо, вчора за Юту ігровий час отримав українець Святослав Михайлюк.