Юта з Михайлюком програла Оклахомі, Денвер обіграв Голден Стейт у Кубку НБА

У ніч на 4 грудня відбулося 11 матчів Кубку Національної баскетбольної асоціації. Результати йдуть в залік регулярного сезону.

Даллас Маверікс провалив третю чверть у матчі з Мемфісом, але завдяки успішній четвертій зумів здобути перемогу.

Нью-Йорк вдома обіграв конкурента за найвищі місця на Сході Орландо. Мілвокі продовжує перемагати після провального старту. Цього разу Бакс здолали Детройт.

Оклахома не мала проблем з Ютою. Святослав Михайлюк за 12 хвилин набрав 4 очки. Денвер у результативному матчі зумів обіграти Голден Стейт.

Кубок НБА

4 грудня

Шарлотт – Філадельфія 104:110 (20:32, 24:23, 25:25, 35:30)

Нью-Йорк – Орландо 121:106 (36:27, 35:24, 35:24, 15:31)

Детройт – Мілвокі 107:128 (31:36, 28:42, 29:32, 19:18)

Торонто – Індіана 122:111 (31:23, 34:25, 28:36, 29:27)

Клівленд – Вашингтон 118:87 (35:20, 25:22, 26:25, 32:20)

Сакраменто – Х’юстон 120:111 (21:28, 33:27, 42:29, 24:27)

Кліпперс – Портленд 127:105 (36:31, 27:27, 28:20, 36:27)

Оклахома-Сіті – Юта 133:106 (32:25, 30:25, 40:25, 31:31)

Фінікс – Сан-Антоніо 104:93 (29:19, 23:20, 23:32, 29:22)

Даллас – Мемфіс 121:116 (25:26, 35:31, 22:38, 39:21)

Денвер – Голден Стейт 119:115 (33:31, 24:26, 33:28, 29:30)

Нагадаємо, в НБА назвали найкращих тренерів та гравців за підсумками жовтня-листопада.