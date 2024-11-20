Команда NCAA посилила ростер українською баскетболісткою

Українська баскетболістка Дар'я Бірюк буде грати за команду NCAA Огайо Стейт.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Про її перехід уже давно ходили чутки, але тепер вдалося погодити всі деталі. Тепер українка зможе грати за університет.

"Ми надзвичайно раді додати Дашу до нашої програми. Вона чудовий гравець, який негайно вплине на нашу здатність забивати м’ячі з-за дуги", – цитує Кевіна Макгаффа, головного тренера жіночої команди Огайо Стейт, видання Buckeyesports.com.

18-річна українка три сезони поспіль захищала кольори школи Вебб Скул зі штату Теннесі.

𝓞𝓯𝓯𝓲𝓬𝓲𝓪𝓵𝓵𝔂 𝓼𝓲𝓰𝓷𝓮𝓭 ✍️



From Ukraine ➡️ United States, we got another addition to THE program 🌰



Buckeye Nation, welcome Daria ‘Dasha’ Biriuk‼️@biriuk_daria | #GoBucks pic.twitter.com/vFLPUnJ4IX — Ohio State Women’s Basketball (@OhioStateWBB) November 18, 2024

Нагадаємо, в NCAA грає ще одна перспективна українка Катерина Коваль, яка вже встигла отримати декілька нагород.