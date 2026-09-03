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НБА жорстко покарала "Кліпперс" за порушення правил щодо обходу стелі зарплат

Денис Іваненко — 3 вересня 2026, 09:47
НБА жорстко покарала Кліпперс за порушення правил щодо обходу стелі зарплат
Кавай Леонард
Getty Images

Національна баскетбольна асоціація оголосила рішення щодо Лос-Анджелес Кліпперс у справі про обхід стелі зарплат, пов'язаній із Каваєм Леонардом.

Про це повідомляє The Athletic.

Розслідування виявило системний характер порушень і численні істотні недотримання правил з боку організації, яка вже порушувала їх в минулому. Зокрема, корпоративні партнери створювали для форварда можливості укладати рекламні угоди в обмін на його співпрацю з командою.

"Кліпперс" також оплачували особисті витрати баскетболіста та не поінформували лігу про неправомірні пропозиції, які надходили від його колишнього менеджера Денніса Робертсона. За це було запроваджено низку санкцій:

  • Клуб позбавили права на п'ять послідовних виборів у першому раунді драфту, починаючи з 2029 року.
  • "Кліпперс" мають сплатити штраф у розмірі 30 мільйонів доларів і протягом п'яти років перебувати під посиленим наглядом НБА.
  • Власника команди Стіва Балмера відсторонили на один рік від усіх заходів і діяльності, пов'язаних із клубом та лігою.

НБА та Профспілка гравців уклали угоду, яка підтверджує, що ці санкції є остаточними та обов'язковими для всіх сторін. Сам баскетболіст має виплатити лізі 700 тисяч доларів.

Нагадаємо, що минулого сезону "Кліпперс" посіли десяте місце в турнірній таблиці Західної конференції. В раунді плейін вони поступились Голден Стейт.

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