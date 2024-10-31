Клівленд обіграв Лейкерс, Індіана в овертаймі здолала Бостон у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч на 31 жовтня відбулися 11 матчів регулярного чемпіонату НБА.

Клівленд вдома без особливих проблем здолав Лейкерс. Кавальєрс тепер мають показник 5-0.

Чемпіон минулого сезону Бостон не зумів обіграти Індіану. Переможець визначився в овертаймі, де сильніше були гравці Пейсерз.

Філадельфія без Джоела Ембііда та Пола Джорджа на власному паркеті поступилася найгіршому клубу чемпіонату-2023/24 Детройту.

Національна баскетбольна асоціація-2024/25

Регулярний чемпіонат, 31 жовтня

Шарлотт – Торонто 138:133 (30:16, 34:43, 39:37, 35:37)

Вашингтон – Атланта 133:120 (33:34, 24:31, 36:27, 40:28)

Клівленд – Лейкерс 134:110 (42:23, 25:25, 32:31, 35:31)

Індіана – Бостон 135:132 OT (35:31, 32:26, ​​33:29, 24:38, 11:8)

Філадельфія – Детройт 95:105 (26:22, 19:32, 22:31, 28:20)

Майамі – Нью-Йорк 107:116 (32:26, ​​26:26, 22:35, 27:29)

Чикаго – Орландо 102:99 (18:33, 34:29, 34:25, 16:12)

Мемфіс – Бруклін 106:119 (29:34, 33:33, 28:24, 16:28)

Оклахома-Сіті – Сан-Антоніо 105:93 (26:19, 33:25, 23:26, 23:23)

Голден Стейт – Новий Орлеан 104:89 (28:20, 20:24, 31:22, 25:23)

Кліпперс – Портленд 105:106 (26:24, 24:30, 35:28, 20:24)

Напередодні лідерка збірної України Аліна Ягупова принесла Валенсії перемогу в матчі жіночої Євроліги над УСК Прага.