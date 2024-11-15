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Юта Михайлюка сенсаційно здолала Даллас у матчі регулярного чемпіонату НБА

Руслан Травкін — 15 листопада 2024, 08:27
Юта Михайлюка сенсаційно здолала Даллас у матчі регулярного чемпіонату НБА

У ніч на 15 листопада в Національній баскетбольній асоціації відбувся лише один матч.

Юта приймала Даллас. Джаз вирвали перемогу на останніх секундах. Зазначимо, що в третій чверті перевага господарів сягала 16 очок, але Маверікс зуміли повернутися в гру.

Для фіналіста минулого сезону це вже четверта поразка поспіль. Святослав Михайлюк на паркет не виходив.

НБА – регулярний чемпіонат
15 листопада

Юта – Даллас 115:113 (27:28, 34:36, 38:21, 16:28)

Нагадаємо, легендарний Леброн Джеймс встановив рекорд НБА.

результати матчів Юта Даллас Маверікс НБА

результати матчів

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