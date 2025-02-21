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Лейкерс без Леня перемогли Портленд, Нью-Йорк в овертаймі дотис Чикаго в матчі НБА

Володимир Максименко — 21 лютого 2025, 08:05
Леброн Джеймс
Леброн Джеймс
Лос-Анджелес Лейкерс

У ніч з 20 на 21 лютого завершилась низка матчів Національної баскетбольної асоціації.

Лос-Анджелес Лейкерс без Олексія Леня здолав Портленд. Перемогу команді принесли неймовірні 40 очок Леброна Джеймса. Зазначимо, що Лука Дончич не взяв участь в матчі через травму.

В іншому поєдинку Нью-Йорк в овертаймі дотис Чикаго, а перестрілка Денвера та Шарлотт завершилась на користь Наггетс.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат
21 лютого

Індіана – Мемфіс 127:113 (28:33, 50:26, 24:32, 25:22)

Філадельфія – Бостон 104:124 (28:36, 28:36, 18:28, 30:24)

Атланта – Орландо 108:114 (33:21, 25:38, 23:31, 27:24)

Бруклін – Клівленд 97:110 (19:24, 31:24, 27:35, 20:27)

Нью-Йорк – Чикаго 113:111 (19:21, 31:22, 33:38, 21:23, 9:7 ОТ)

Мілуокі – Кліпперс 116:110 (28:29, 29:21, 23:39, 36:21)

Денвер – Шарлотт 129:115 (38:30, 28:28, 33:38, 30:19)

Сан-Антоніо – Фінікс 120:109 (31:21, 29:33, 34:25, 26:30)

Портленд – Лейкерс 102:110 (15:28, 32:27, 30:23, 25:32)

Зазначимо, що у матчі Трейд Блейзерс Леброн Джеймс наблизився до лідера за кількістю матчів в межах НБА.

Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс Олексій Лень НБА Мілуокі Бакс Портленд Трейл Блейзерс

Леброн Джеймс

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