Центровий Рокетс та лідер Нікс: НБА назвала найкращих гравців 6 тижня сезону-2024/25
NBA
Альперен Шенгюн та Джейлен Брансон – найкращі гравці 6 тижня Національної баскетбольної асоціації сезону 2024/25.
Про це повідомила пресслужба асоціації.
Турецький центровий допоміг Х'юстону виграти всі три матчі на минулому тижні. Його показники: 21,3 очка, 12,7 підбирання та 9,0 передачі.
Плеймейкер Нікс набирав 26,8 очка та віддавав 9,8 асистів. Нью-Йорк зазнав однієї поразки за чотири поєдинки.
Нагадаємо, раніше MVP місяця оголосила Євроліга.