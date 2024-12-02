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Центровий Рокетс та лідер Нікс: НБА назвала найкращих гравців 6 тижня сезону-2024/25

Руслан Травкін — 2 грудня 2024, 23:04
Центровий Рокетс та лідер Нікс: НБА назвала найкращих гравців 6 тижня сезону-2024/25
NBA

Альперен Шенгюн та Джейлен Брансон – найкращі гравці 6 тижня Національної баскетбольної асоціації сезону 2024/25.

Про це повідомила пресслужба асоціації.

Турецький центровий допоміг Х'юстону виграти всі три матчі на минулому тижні. Його показники: 21,3 очка, 12,7 підбирання та 9,0 передачі.

Плеймейкер Нікс набирав 26,8 очка та віддавав 9,8 асистів. Нью-Йорк зазнав однієї поразки за чотири поєдинки.

Нагадаємо, раніше MVP місяця оголосила Євроліга.

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НБА

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