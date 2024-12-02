Центровий Рокетс та лідер Нікс: НБА назвала найкращих гравців 6 тижня сезону-2024/25

Альперен Шенгюн та Джейлен Брансон – найкращі гравці 6 тижня Національної баскетбольної асоціації сезону 2024/25.

Про це повідомила пресслужба асоціації.

Турецький центровий допоміг Х'юстону виграти всі три матчі на минулому тижні. Його показники: 21,3 очка, 12,7 підбирання та 9,0 передачі.

Плеймейкер Нікс набирав 26,8 очка та віддавав 9,8 асистів. Нью-Йорк зазнав однієї поразки за чотири поєдинки.

Houston Rockets center Alperen Sengun and New York Knicks guard Jalen Brunson have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 6 of the 2024-25 season (Nov. 25 – Dec. 1). pic.twitter.com/6YpeOw2ABQ — NBA Communications (@NBAPR) December 2, 2024

Нагадаємо, раніше MVP місяця оголосила Євроліга.