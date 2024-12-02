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175-сантиметровий баскетболіст став MVP міcяця Євроліги

Руслан Травкін — 2 грудня 2024, 22:40
175-сантиметровий баскетболіст став MVP міcяця Євроліги
Євроліга

Плеймейкер французького Парижа Ті Джей Шортс став MVP місяця в Євролізі.

Про це повідомила пресслужба турніру.

Париж здобув у листопаді 5 перемог і вийшов у лідери регулярного чемпіонату. Шортс за ці поєдинки набирав у середньому 19,6 очка та робив 8,2 передачі.

Зазначимо, що французький клуб є новачком Євроліги. Минулого сезону команда грала у Єврокубку.

27-річний Шортс також ніколи не грав у Євролізі. За кар'єру 175-сантиметровий баскетболіст виступав у латвійському Вентспілсі, німецькому Крайльсхаймі та Бонні.

Зазначимо, що раніше стала відома символічна п'ятірка Кубку України з баскетболу.

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