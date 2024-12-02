175-сантиметровий баскетболіст став MVP міcяця Євроліги

Плеймейкер французького Парижа Ті Джей Шортс став MVP місяця в Євролізі.

Про це повідомила пресслужба турніру.

Париж здобув у листопаді 5 перемог і вийшов у лідери регулярного чемпіонату. Шортс за ці поєдинки набирав у середньому 19,6 очка та робив 8,2 передачі.

Зазначимо, що французький клуб є новачком Євроліги. Минулого сезону команда грала у Єврокубку.

27-річний Шортс також ніколи не грав у Євролізі. За кар'єру 175-сантиметровий баскетболіст виступав у латвійському Вентспілсі, німецькому Крайльсхаймі та Бонні.

.@TjShorts5 keeps delivering, time after time after time👏



The @ParisBasketball guard is MVP of the Month for November as he helped the French side to a PERFECT MONTH ⭐️



'MVP of the Month' I @PaniniAmerica pic.twitter.com/2jLLYfUCzx — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 2, 2024

Зазначимо, що раніше стала відома символічна п'ятірка Кубку України з баскетболу.