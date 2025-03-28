Втрутилася охорона: наставник Олімпіакоса хотів побитися з фанатом
Георгіос Барцокас (праворуч)
facebook.com/olympiacosbc
Наставник грецького Олімпіакоса Георгіос Барцокас розлютився від вигуків зі сторони фаната після домашнього матчу Євроліги.
Відео з конфліктом активно поширюють у мережі.
За даними SDNA, вболівальник вигукнув лайливі слова на адресу фахівця, а той емоційно відреагував на це.
Співробітникам служби безпеки довелося втрутитися, щоб ситуація не вийшла з-під контролю.
Олімпіакос зазнав поразки від Монако в 32 турі Євроліги. Для "легенд" це вже третя поразка поспіль у найпрестижнішому баскетбольному турнірі Європи.
Клуб із міста Пірей є одним із найтитулованіших у Старому світі. Олімпіакос 14 разів вигравав чемпіонат Греції і тричі перемагав у Євролізі.