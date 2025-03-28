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Втрутилася охорона: наставник Олімпіакоса хотів побитися з фанатом

Руслан Травкін — 28 березня 2025, 12:48
Втрутилася охорона: наставник Олімпіакоса хотів побитися з фанатом
Георгіос Барцокас (праворуч)
facebook.com/olympiacosbc

Наставник грецького Олімпіакоса Георгіос Барцокас розлютився від вигуків зі сторони фаната після домашнього матчу Євроліги.

Відео з конфліктом активно поширюють у мережі.

За даними SDNA, вболівальник вигукнув лайливі слова на адресу фахівця, а той емоційно відреагував на це.

Співробітникам служби безпеки довелося втрутитися, щоб ситуація не вийшла з-під контролю.

Олімпіакос зазнав поразки від Монако в 32 турі Євроліги. Для "легенд" це вже третя поразка поспіль у найпрестижнішому баскетбольному турнірі Європи.

Клуб із міста Пірей є одним із найтитулованіших у Старому світі. Олімпіакос 14 разів вигравав чемпіонат Греції і тричі перемагав у Євролізі.

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