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АСВЕЛ забрав надії Жальгіріса на плейоф, Олмпіакос програв утретє поспіль у 32 турі Євроліги

Руслан Травкін — 28 березня 2025, 00:39
АСВЕЛ забрав надії Жальгіріса на плейоф, Олмпіакос програв утретє поспіль у 32 турі Євроліги
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Сьогодні, 27 березня, відбулися стартові матчі 32 туру Євроліги сезону-2024/25.

Жальгіріс у Франції зазнав поразки від АСВЕЛа. Литовці в Ліоні повинні були тільки перемагати, щоб зберегти шанси на плейоф, але господарі не дали їм цього зробити.

Олімпіакос поступився втретє поспіль, чим повернув інтригу в боротьбу за перше місце.

Баварія завдяки вдалій останній чверті фактично гарантувала собі місце в шістці найкращих.

Барселона та Мілан влаштували результативний поєдинок, з якого переможцем вийшли іспанці. 

Баскетбол – Євроліга-2024/25
27 березня, 32 тур

АСВЕЛ – Жальгіріс 88:79 (23:18, 17:16, 23:27, 25:18)

Олімпіакос – Монако 77:80 (15:23, 22:12, 23:23, 17:22)

Баварія – Партизан 89:74 (21:23, 21:21, 23:19, 24:11)

Мілан – Барселона 88:98 (21:25, 23:30, 19:19, 25:24)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, сьогодні завершився регулярний чемпіонат української Суперліги. Визначилися й пари плейоф, який стартує на початку квітня.

Баварія Барселона Євроліга Мілан Монако Олімпіакос Партизан результати матчів Жальгіріс АСВЕЛ

Баварія

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