Капітан Дніпра став гравцем тижня у Суперлізі

Нападник Дніпра Станіслав Тимофеєнко став найкращим гравцем тижня Суперліги з баскетболу-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

MVP тижня визнано капітана Дніпра Станіслава Тимофеєнка. Форвард був визнаний найціннішим гравцем в обох домашніх матчах

Так у грі проти Рівного Тимофеєнко набрав 19 очок, 14 підбирань, 6 передач та 2 перехоплення, а в матчі проти Старого Луцька записав до активу 26 очок, 6 підбирань та 2 перехоплення.

Також було визначено символічну збурну тижня, до якої увійшли представники п’яти клубів:

Лєв Кошеватський (Черкаські Мавпи) — 13.5 очка, 7.5 передачі, 6.0 підбирання, 3.5 перехоплення (РЕ 20.5)

Денис Клевзуник (Київ-Баскет) — 23.0 очка, 11.5 підбирання, 2.0 передачі (РЕ 25.5)

Станіслав Тимофеєнко (Дніпро) — 22.5 очка, 10.0 підбирання, 3.5 передачі, 2.0 перехоплення (РЕ 31.5)

Едді Гант (Кривбас) — 12.0 очка, 10.5 підбирання, 3.5 перехоплення (РЕ 19.5)

Степан Лесик (Старий Луцьк) — 18.5 очка, 12.5 підбирання, 1.5 блок-шота (РЕ 22.5)

Напередодні захисник Кривбаса Михайло Бублик став найкращим гравцем Суперліги з баскетболу 2024/25 в жовтні.