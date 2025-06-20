Гілджес-Александер – про поразку від Індіани: Ми просто провалились
Розігруючий Оклахоми Шей Гілджес-Александер висловився про поразку команди від Індіани в шостому матчі фінальної серії НБА.
Слова баскетболіста передає ClutchPoint.
"Ми сьогодні ввечері просто провалились. У нас попереду лише одна гра на все, заради чого ми працювали. У неділю переможе краща команда.
Вони не створювали тиск по всьому майданчику – ми цього не очікували. Це призвело де більшої кількості втрат. У нас є одна гра, щоб отримати все. Так просто – переможець матиме все, а той, хто програє – нічого", – розповів Гілджес-Александер.
Зазначимо, що сам канадський гравець у цьому матчі набрав 21 очко, виконав 4 підбирання та віддав дві результативні передачі. Після матчу рахунок у серії складає 3:3.
Окрім того, Гілджес-Александера було визнано найціннішим гравцем НБА сезону-2024/25.
Раніше повідомлялось, що зірка Тандер повторив унікальне досягнення фіналів НБА 1947 року.