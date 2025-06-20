Гілджес-Александер – про поразку від Індіани: Ми просто провалились

Розігруючий Оклахоми Шей Гілджес-Александер висловився про поразку команди від Індіани в шостому матчі фінальної серії НБА.

Слова баскетболіста передає ClutchPoint.

"Ми сьогодні ввечері просто провалились. У нас попереду лише одна гра на все, заради чого ми працювали. У неділю переможе краща команда.

Вони не створювали тиск по всьому майданчику – ми цього не очікували. Це призвело де більшої кількості втрат. У нас є одна гра, щоб отримати все. Так просто – переможець матиме все, а той, хто програє – нічого", – розповів Гілджес-Александер.