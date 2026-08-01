Чинного чемпіона Франції відсторонили від змагань через борги

Чинного чемпіона Франції з баскетболу Монако виключили зі змагань наступного сезону через борги у розмірі понад 24 мільйони євро.

Про це повідомляє A Bola.

Як зазначається, таке рішення ухвалила Французька федерація баскетболу (FFBB), після того, як апеляцію "Монегасків" було відхилено. Апеляційна палата залишила в силі вердикт, згідно з яким колектив не може виступати в елітному дивізіоні, чи в другій за силою лізі.

Орган фінансового контролю внутрішнього чемпіонату Франції вже відмовив Монако в реєстрації команди з причини того, що клуб не має гарантій щодо "економічної життєздатності" на наступну кампанію.

Монако може оскаржити ці ухвали, але для цього потрібно звертатися до Національного олімпійського комітету Франції. Клуб проінформував у своїх соцмережах, що вивчає цей варіант.

Зауважимо, що "Монегаски" у сезоні-25/26 завершили внутрішню першість на другій позиції в турнірній таблиці, завдяки чому потрапили до стадії плейоф, де вже у фіналі переграли Париж (3:2) та стали чемпіонами Франції.

Нагадаємо, що напередодні легендарний футбольний клуб Бордо, який за свою історію 6 разів вигравав чемпіонат Франції, через борги перевели до шостого за силою дивізіону.