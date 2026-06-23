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Монако продасть зірку збірної США

Олег Дідух — 23 червня 2026, 15:22
Монако продасть зірку збірної США
Фоларін Балогун
Getty Images

Нападник збірної США Фоларін Балогун, найімовірніше, покине Монако влітку поточного року.

Про це повідомляє Девід Орнштейн.

Контракт Балогуна з Монако діє до літа 2028 року, наразі переговори щодо нової угоди не ведуться. Успішні виступи нападника на чемпіонаті світу 2026 року зробили його об'єктом інтересу ряду європейських клубів, зокрема представників АПЛ.

Очікується, що сума трансферу 24-річного американця може скласти 50 мільйонів євро. Сам Балогун, який виступає за Монако з літа 2023 року, готовий змінити клуб уже цього літа.

У сезоні-2025/26 на рахунку американця 19 голів і 5 асистів у 43 матчах у всіх турнірах. У двох матчах домашнього чемпіонату світу 2026 він відзначився двома голами та одним асистом. Його визнали найкращим гравцем матчу проти Австралії.

Монако Фоларiн Балогун

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