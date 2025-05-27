Оклахома здолала Міннесоту в четвертому матчі фіналу Західної конференції
У ніч з 26 на 27 травня відбувся четвертий матч фінальної серії Західної конференції між Оклахомою та Міннесотою.
40 очок Гілджиса-Александера допомогли Сіті-Тандер святкувати перемогу, яка не дозволила суперникам зрівняти рахунок в серії.
Зазначимо, що у складі Тімбервулвз найкращий результат у матчі продемонстрував Александер-Вокер – 23 очка та чотири підбирання.
НБА-2024/25 – плейоф
Фінал Заходу, 27 травня
Міннесота – Оклахома 126:128 (30:37, 27:28, 28:25, 41:38) (1:3 в серії)
Напередодні НБА оголосила MVP сезону, ким став саме Гілджис-Александер.
Також стало відомо, що завдяки перемозі над Оклахомою у попередньому матчі, Міннесота оновила рекорд франшизи.