Оклахома здолала Міннесоту в четвертому матчі фіналу Західної конференції

У ніч з 26 на 27 травня відбувся четвертий матч фінальної серії Західної конференції між Оклахомою та Міннесотою.

40 очок Гілджиса-Александера допомогли Сіті-Тандер святкувати перемогу, яка не дозволила суперникам зрівняти рахунок в серії.

Зазначимо, що у складі Тімбервулвз найкращий результат у матчі продемонстрував Александер-Вокер – 23 очка та чотири підбирання.

НБА-2024/25 – плейоф

Фінал Заходу, 27 травня

Міннесота – Оклахома 126:128 (30:37, 27:28, 28:25, 41:38) (1:3 в серії)

Напередодні НБА оголосила MVP сезону, ким став саме Гілджис-Александер.

Також стало відомо, що завдяки перемозі над Оклахомою у попередньому матчі, Міннесота оновила рекорд франшизи.