Джерсі дебюту Кобі Браянта в НБА стала четвертою найдорожчою в історії спорту

Джерсі з дебютного сезону Кобі Браянта в Лос-Анджелес Лейкерс була продана за 7 мільйонів доларів на аукціоні "Sotheby's". Цікаво, що вона ж була продана на аукціоні в 2012 році за 115 242 долари.

Про це повідомляє ESPN.

Згідно з джерелом, у цій джерсі "Чорна Мамба" взяв участь у передсезонному матчі 16 жовтня 1996 року, дебютному матчі регулярного сезону 3 листопада 199 року та медіа-дні НБА.

Це новий рекорд для будь-якої спортивної речі з колекції Браянта. Попередній рекорд належав джерсі з автографом сезону-2007/08, яку продали за 5 849 700 доларів.

Варто зазначити, що цей лот став четвертим найдорожчим в історії спорту серед екіпірування, яке було використане під час матчу.

На першому місці стоїть продаж джерсі американського бейсболіста Бейба Рута (24 мільйони). Далі ідуть джерсі "Останнього танцю" Майкла Джордана (10,1 мільйона) та футболка Дієго Марадони (9,3 мільйона), у якій аргентинець забив гол "Рукою бога" на чемпіонаті світу 1986 року.

Раніше стало відомо, кого НБА визнала найкращим захисним гравцем минулого регулярного сезону.