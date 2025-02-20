Форварда Мілуокі дискваліфікували на 25 матчів через порушення антидопінгової політики НБА

Форвард Мілуокі Бакс Боббі Портіс пропустить наступні 25 матчів регулярного сезону за порушення політики ліги щодо боротьби з допінгом.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

Тест Портіса дав позитивний результат на препарат трамадол, який використовується для лікування сильного болю у дорослих. Це випадок, який його представник, Марк Бартельштейн з Priority Sports, назвав випадковістю, бо асистент баскетболіста нібито переплутав назви препаратів.

Just In: The NBA has suspended Milwaukee Bucks' Bobby Portis for 25 games for violating the league's anti-drug policy, sources tell ESPN. pic.twitter.com/FeSDo4jb0k — Shams Charania (@ShamsCharania) February 20, 2025

"Я зараз спустошений через Боббі, тому що він зробив чесну помилку, і її наслідки неймовірно значні. Боббі ненавмисно прийняв знеболювальне під назвою трамадол, думаючи, що він приймає знеболювальне під назвою торадол. Торадол – це дозволений знеболювальний препарат, який він вживав раніше, і який команди та гравці іноді використовують для зняття болю та запалення. Однак трамадол не є дозволеним знеболювальним засобом і був доданий до списку заборонених речовин лише минулої весни. Таблетку трамадолу, яку він прийняв, йому дав його асистент з дійсним рецептом на знеболювальне, яке він помилково назвав "Торадолом", – заявив Бартельштейн.

Згідно з джерелом, Портіс не подаватиме апеляцію на це рішення. Через дискваліфікацію 30-річний гравець втратить 2,85 мільйона доларів та зможе повернутися на паркет тільки 9 квітня у поєдинку проти Міннесоти. У Боббі буде тільки чотири гри до кінця регулярки.

Увесь цей час "оленям" доведеться обходитися без свого шостого гравця. Наразі Мілуокі з результатом 29-24 посідає п'яте місце на Сході.

Боббі Портіс в середньому набирав 13,7 очка та робив 8,3 підбирання у 46 іграх, посідаючи шосте місце за набраними очками та друге місце за підбираннями серед усіх гравців НБА, які виходять з лави запасних.

Протягом останніх двох сезонів він потрапляв до Топ-3 у голосуванні за звання кращого шостого гравця. За останні три роки Портіс посідає друге місце серед запасних гравців за кількістю набраних очок.

Нагадаємо, що Віктор Вембаньяма більше не зіграє в нинішньому сезоні НБА через серйозну проблему зі здоров'ям.