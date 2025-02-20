Багатскіс: Запрошення до збірної – прибутковий податок кожного баскетболіста

21 і 24 лютого чоловіча збірна України з баскетболу проведе вирішальні матчі відбіркового турніру Євробаскету-2025. Суперниками нашої команди стануть збірні Словенії та Португалії.

У команди зараз дуже складна турнірна ситуація, навіть за двох перемог команда не гарантує собі вихід на Євробаскет. Але втрачено далеко не все. Вирішувати завдання виходу до фінальної частини чемпіонату Європи команда буде з новим-старим головним тренером латвійським фахівцем Айнарсом Багатскісом.

29 грудня 2024 року Федерація баскетболу України оголосила про повернення Айнарса Багатскіса на посаду головного тренера збірної України. Фахівець повернувся на посаду керманича національної команди через менш ніж 2 роки після відходу.

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У березні 2023 року він покинув команду одразу після закінчення кваліфікації чемпіонату світу-2023. Команда тоді не змогла кваліфікуватися на світову першість. Уперше Багатскіс працював на посаді головного тренера чоловічої збірної України три з половиною роки. За цей час йому вдалося вивести команду на Євробаскет-2021, вигравши свою групу відбіркового турніру.

Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи відбувся 2022-го. На тому турнірі Багатскісу вдалося вивести збірну України в плейоф, де команда зупинилася на стадії 1/8 фіналу. У підсумку збірна України посіла 12 місце на турнірі.

Чемпіон поговорив із новим-старим головним тренером збірної України про мотивацію до повернення, те, наскільки змінилася команда, суперників і шанси на потрапляння до фінального турніру Євробаскету.

– Айнарсе, ви повернулися до збірної України менш ніж через два роки. Які відчуття?

– Дуже хороші. Можливо, навіть ось такого потрясіння в моєму житті довго не було. Трохи не вистачало цього, якогось потрясіння. І зараз, коли я повернувся назад, отримую ці емоції на повну. Повторюся, дуже хороші відчуття.

Я навіть не брав багато часу на роздуми, коли мені запропонували повернутися до збірної. І не можу сказати, що весь цей час відчував, що був далеко від збірної. Можна сказати, повернувся додому.

– Ви напевно стежили за командою в нинішньому відбірковому турнірі до Євробаскету. Наскільки збірна змінилася?

– Нічого, за великим рахунком, не змінилося. Як я говорив, мені дуже подобається ця атмосфера, атмосфера збірної. Я завжди говорив, що для гравців, і, в якомусь сенсі, для тренерів кожної країни, якщо тебе запросили в збірну, ти ніколи не повинен відмовлятися.

Це, умовно, такий прибутковий податок, який ти повинен заплатити своїй країні за те, що з тебе зробили баскетболіста. Адже перші кроки в баскетболі, у будь-якому разі, ти починаєш робити у своїй країні у своїх тренерів. Це потім уже, як доля розпорядиться.

Айнарс Багатскіс Федерація баскетболу України

І потім, я все одно залишаюся при своїй думці, що дуже часто гравці свій найкращий, найякісніший баскетбол, демонструють у збірній, коли вони разом. Тому що тільки в збірній ти по-особливому відчуваєш командну хімію, атмосферу, налагоджується розуміння один одного партнерами. Без цього теж у баскетболі ніяк.

Ось тому збірна – це завжди на всі 10 балів.

– У команди зараз критична ситуація, але все ще може змінитися...

– Звичайно, вся команда розуміє значення цих ігор. Ми знаємо, для чого ми тут, ми знаємо, що ми хочемо зробити. Перш за все, нам потрібно зробити те, що залежить від нас. А потім... Я спілкувався з тренером збірної Ізраїлю, той мені обіцяв, що вони зроблять усе, щоб виграти свої матчі. Щоб ми із суперниками були в рівних умовах. Крім того, це професійний спорт, вони хочуть виграти групу, вони хочуть вийти на Євробаскет із першого місця.

Але, повторюся, перш за все, ми повинні зробити те, що від нас залежить. А потім уже чекати результатів паралельних матчів.

– Підготовкою задоволені? Проблеми є?

– Є проблеми, звичайно. Я не буду говорити, що все дуже добре, все дуже гладко, хоча б тому, що в перші чотири дні збору на тренуваннях були відсутні чотири гравці, відповідно, ми не могли провести повноцінні тренування. Є ті, хто захворів, є гравці з мікротравмами... Тільки зараз усі зібралися і повністю готові до роботи.

Айнарс Багатскіс Федерація баскетболу України

Але є й те, що в прямому сенсі радує – ставлення гравців до роботи, їхнє бажання. Величезна агресивність, дике бажання виграти, якщо хочете.

– Наскільки ви задоволені тим складом, який вдалося зібрати на ці дві заключні гри?

– Я збирав цей склад, відштовхуючись від командної гри, яку я хочу побачити в лютневих матчах. Кілька днів тому стало відомо, що Артем Ковальов, який був у цьому списку, не зможе допомогти, адже йому потрібна операція на меніску.

Загалом, якщо говорити про гравців, то є лідери, статус яких питань не викликає. Є досвідчені гравці, є гравці, які мають зрозуміти свої функції, що від них вимагатиметься в нападі. Є молоді гравці, які отримають шанс принаймні в тренувальному процесі. І потім ми будемо формувати склад безпосередньо під матчі.

– Поділіться думками про тактику на майбутні матчі?

– Реймондс Фелдманіс уже зробив нарізки матчів проти Словенії та Португалії, ми зробили аналіз цих ігор. На мою думку, ми повинні зіграти більш мобільним складом і більше думати про агресивний захист, починаючи із захисту 1 на 1.

Зараз я бачу, що великі ролі будуть у Ткаченка і Крутоуса. Дуже сподіваюся, що хтось зрозуміє, а хтось згадає, як я бачу баскетбол. Більша частина гравців із цього складу працювали зі мною, вони знають чого очікувати. Ми спробуємо підготувати маленькі сюрпризи, але змінити щось глобально за такий короткий термін дуже важко.

Тренерський штаб Айнарса Багатскіса Федерація баскетболу України

У майбутніх матчах на позиції четвертого номера такий гравець, як Ковальов, міг би допомогти і певною мірою змінити малюнок гри. У нього є дуже багато ігрового часу в Естонії, де він багато грає з м'ячем, хотілося це використати в збірній. Але тепер уже наступного разу.

– У збірній є певні зміни порівняно з попереднім ігровим вікном. Прокоментуйте заміну в задній лінії, де замість Іллі Сидорова до складу повернувся досвідчений Денис Лукашов.

– Сидоров проводить хороші матчі в складі ризького ВЕФа. Але я вирішив повернути в збірну Лукашова з тієї причини, що він досвідчений гравець, який добре знає свою роль і може допомогти на ті хвилини, які йому буде відведено. Плюс він добре проводить сезон, граючи від триочкового кидка, забиваючи у своєму клубі майже 50% дальніх спроб. Як мені здається, команді якоюсь мірою збірній не вистачало таких гравців.

– У команді буде дебютант – Михайло Бублик. Які в нього та інших молодих гравців шанси дебютувати за національну команду?

– Бублик абсолютний лідер Кривбасу, він бере на себе відповідальність. Він не боїться брати на себе гру і використовує свої шанси. Ми вирішили подивитися на нього, він отримає можливість попрацювати з найкращими гравцями країни, проти досвідчених збірників, які грають у баскетбол далеко не перший рік. Подивимося, як він виглядатиме на тлі цих баскетболістів.

Михайло Бублик (1 номер) Федерація баскетболу України

Шанс отримати ігровий час буде у всіх, адже всі гравці зі списку – це кандидати до фінальної 12-ки. І мені дуже б хотілося, щоб на тренуванні молоді гравці давали бій, а досвідчені гравці відчували цей тиск. Якщо буде синергія між тим, що молодий хоче щось довести, а досвідчений захищатиме своє місце в складі, тоді ми добре підготуємося.

Щодо другого матчу, то до Португалії поїдуть 12 гравців.

Відповідальний редактор – Станіслав Лисак