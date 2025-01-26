Михайлюк не зміг допомогти Юті переграти Мемфіс, Сакраменто з Ленем поступився Нью-Йорку у матчі НБА

У ніч з 25 на 26 січня відбулось 12 матчів Національної баскетбольної асоціації.

Юта із Михайлюком у складі не змогла переграти Мемфіс. Український форвард набрав 16 очок та виконав три підбирання за 24 хвилини ігрового часу.

Сакраменто з Олексієм Ленем у складі програло Нью-Йорку. Українець зіграв всього три хвилини, за які встиг виконати одне підбирання.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

26 січня

Даллас – Бостон 107:122 (29:25, 20:34, 27:37, 31:26)

Бруклін – Маямі 97:106 (17:24, 32:29, 19:29, 29:24)

Орландо – Детройт 121:113 (18:30, 36:23, 25:28, 42:32)

Шарлотт – Нью-Орлеан 123:92 (31: 23, 32:22, 30:23, 30:24)

Атланта – Торонто 94:117 (27:22, 21:33, 22:31, 24:31)

Клівленд – Х'юстон 131:135 (27:33, 27:35, 30:33, 47:34)

Нью-Йорк – Сакраменто 143:120 (38:25, 34:42, 39:33, 32:20)

Чикаго – Філадельфія 97:109 (28:30, 25:30, 30:20, 14:29)

Мемфіс – Юта 125:103 (35:31, 30:26, 36:17, 24:29)

Голден Стейт – Лейкерс 108:118 (26:27, 32:32, 25:30, 25:29)

Фінікс – Вашингтон 119:109 (35:24, 33:29, 28:32, 23:24)

Нагадаємо, що у матчі з Буллз форвард Севенті Сіксерс отримав травму, через яку не допоможе своїй команді у найближчих матчах.