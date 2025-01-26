Форвард Філадельфії вибув на невизначений час через травму руки

Форвард Філадельфії 76 Пол Джордж не допоможе своїй команді у найближчих матчах НБА через травму.

Про це повідомляє ESPN.

Баскетболіст зламав палець на лівій руці у матчі з Чикаго, який його команда виграла з рахунком 109:97.

Головний тренер Нік Нерс розповів, що його підопічний зробить МРТ, перш ніж лікарі зможуть назвати точні строки повернення Джорджа.

У сезоні-2024/25 форвард зіграв 30 матчів, в яких в середньому набирає 17 очок за гру та виконує п'ять підборів.

Нагадаємо, у минулому матчі Філадельфія здобула важливу перемогу над Клівлендом у матчі НБА.