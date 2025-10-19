Син шестиразового чемпіона НБА вибув на 3 місяці через травму

Розігруючий Мемфіс Гріззліс Скотті Піппен-молодший буде вимушений пропустити наступні три місяці через проблеми з ногою.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

Згідно з джерелом, 24-річний баскетболіст перенесе операцію на великому пальці лівої ноги з видалення сесамоїдної кістки, щоб позбутися "постійного дискомфорту". Його стан буде оцінено через 12 тижнів.

Скотті Піппен-молодший – син легендарного шестиразового чемпіона НБА у складі Чикаго Буллз Скотті Піппена. Він опинився у лізі у 2022 році: не будучи задрафтованим, Піппен-молодший провів дебютний сезон на двосторонньому контракті з Лос-Анджелес Лейкерс.

У січні 2024 року Скотті приєднався до Мемфісу також на двосторонньому контракті. У жовтні того ж року Гріззліс конвертували двосторонню угоду в повноцінну.

У минулому регулярному сезоні Скотті Піппен-молодший провів 79 (21 у старті) матчів, у яких набирав у середньому 9,9 очка, 3,3 підбирання та 4,4 передачі.

Нагадаємо, що Олексій Лень не розпочне нову кампанію у складі Нью-Йорка – Нікс відрахували українського центрового після завершення передсезонних матчів.