Мемфіс відсторонив свою зірку за поведінку, що шкодить команді

Мемфіс відсторонив свою зірку Джа Моранта на один матч за поведінку, що шкодить команді.

Про це повідомив інсайдер Шеймс Чаранія.

За його інформацією, експерти відзначали пасивну гру розігруючого у зустрічі з Лейкерс межахКубку НБА.

Після матчу Морант, який набрав 8 очок за 31 хвилину, роздратовано перенаправляв усі питання журналістів на адресу тренерського штабу.

"Судячи з їхніх слів, напевно, не варто мене випускати", – сказав він.

Клуб усунув баскетболіста, який має довгу історію проблем з дисципліною та поведінкою на майданчику та за її межами, на 1 матч із формулюванням "за поведінку, що шкодить команді".

Зазначається, що після гри головний тренер Туомас Ісало поставив під питання лідерські якості та старання гравця, на що Морант відповів у "неналежному тоні".

