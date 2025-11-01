Українська правда
Мемфіс відсторонив свою зірку за поведінку, що шкодить команді

Олексій Мурзак — 1 листопада 2025, 23:07
Мемфіс відсторонив свою зірку Джа Моранта на один матч за поведінку, що шкодить команді.

Про це повідомив інсайдер Шеймс Чаранія.

За його інформацією, експерти відзначали пасивну гру розігруючого у зустрічі з Лейкерс межахКубку НБА.

Після матчу Морант, який набрав 8 очок за 31 хвилину, роздратовано перенаправляв усі питання журналістів на адресу тренерського штабу.

"Судячи з їхніх слів, напевно, не варто мене випускати", – сказав він.

Клуб усунув баскетболіста, який має довгу історію проблем з дисципліною та поведінкою на майданчику та за її межами, на 1 матч із формулюванням "за поведінку, що шкодить команді".

Зазначається, що після гри головний тренер Туомас Ісало поставив під питання лідерські якості та старання гравця, на що Морант відповів у "неналежному тоні".

Нагадаємо, в ніч на 1 листопада, в межах першого туру Кубку НБА пройшли вісім матчів, які також пішли в залік регулярного сезону.

