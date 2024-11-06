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Представниця Джордана спростувала інформацію, що легенда баскетболу підтримував Трампа

Руслан Травкін — 6 листопада 2024, 16:36
Представниця Джордана спростувала інформацію, що легенда баскетболу підтримував Трампа
Майкл Джордан
Getty images

Представниця легендарного баскетболіста Майкла Джордана Есті Партной заявила, що він не підтримував Дональда Трампа під час виборів президента США.

Про це вона написала в соцмережі "Х" (Twitter).

"Немає абсолютно ніякої правди в заяві про те, що Майкл Джордан когось підтримав на президентських виборах", – повідомила віцепрезидента компанії Jump Management.

Як пише видання Reuters, масові публікації щодо підтримки Джорданом Трампа – є фейком.

Шестиразовий чемпіон НБА за останні місяці не робив жодних політичних заяв.

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