Представниця Джордана спростувала інформацію, що легенда баскетболу підтримував Трампа

Представниця легендарного баскетболіста Майкла Джордана Есті Партной заявила, що він не підтримував Дональда Трампа під час виборів президента США.

Про це вона написала в соцмережі "Х" (Twitter).

" Немає абсолютно ніякої правди в заяві про те, що Майкл Джордан когось підтримав на президентських виборах", – повідомила віцепрезидента компанії Jump Management.

There is absolutely no truth to the claim that Michael Jordan has made an endorsement in the presidential election. https://t.co/6cqfuzXUw9 — Estee Portnoy (@esteep) November 4, 2024

Як пише видання Reuters, масові публікації щодо підтримки Джорданом Трампа – є фейком.

Шестиразовий чемпіон НБА за останні місяці не робив жодних політичних заяв.