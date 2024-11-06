Представниця Джордана спростувала інформацію, що легенда баскетболу підтримував Трампа
Майкл Джордан
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Представниця легендарного баскетболіста Майкла Джордана Есті Партной заявила, що він не підтримував Дональда Трампа під час виборів президента США.
Про це вона написала в соцмережі "Х" (Twitter).
"Немає абсолютно ніякої правди в заяві про те, що Майкл Джордан когось підтримав на президентських виборах", – повідомила віцепрезидента компанії Jump Management.
Як пише видання Reuters, масові публікації щодо підтримки Джорданом Трампа – є фейком.
Шестиразовий чемпіон НБА за останні місяці не робив жодних політичних заяв.