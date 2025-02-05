Захисник Монако вписав своє ім'я в історію Євроліги унікальним досягненням

Розігруючий Монако Майк Джеймс став першим гравцем в історії Євроліги, який має на своєму рахунку 5000+ очок у межах турніру.

Про це досягнення 34-річного американця Євроліга повідомила у соцмережах.

Цей історичний момент відбувся під час матчу монегасків проти Басконії (92:85) у 25 турі регулярного сезону. Своє п'ятитисячне очко Джеймс закинув з лінії штрафних.

The Moment...



The first member of the 5k club! pic.twitter.com/QpConi5h6a — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 5, 2025

У цій грі Майк Джеймс назбирав 19 очок, 3 підбирання та 6 передач, зробивши при цьому 4 втрати.

Варто зазначити, що цього сезону баскетболіст провів 24 матчів, у яких набирав у середньому 15,3 очка, 2,9 підбирання та 5,5 передачі.

За рахунок перемоги над Басконією Монако закріпився на третьому місці в таблиці Євроліги, маючи баланс перемог 16-9.

Раніше стало відомо, що друг Майка Джеймса Кевін Дюрант не хоче повертатися в Голден Стейт, який намагається домовитися про його обмін з Фініксом.