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Захисник Монако вписав своє ім'я в історію Євроліги унікальним досягненням

Олексій Погорелов — 5 лютого 2025, 23:30
Майк Джеймс
Майк Джеймс
BasketNews

Розігруючий Монако Майк Джеймс став першим гравцем в історії Євроліги, який має на своєму рахунку 5000+ очок у межах турніру.

Про це досягнення 34-річного американця Євроліга повідомила у соцмережах.

Цей історичний момент відбувся під час матчу монегасків проти Басконії (92:85) у 25 турі регулярного сезону. Своє п'ятитисячне очко Джеймс закинув з лінії штрафних.

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У цій грі Майк Джеймс назбирав 19 очок, 3 підбирання та 6 передач, зробивши при цьому 4 втрати.

Варто зазначити, що цього сезону баскетболіст провів 24 матчів, у яких набирав у середньому 15,3 очка, 2,9 підбирання та 5,5 передачі.

За рахунок перемоги над Басконією Монако закріпився на третьому місці в таблиці Євроліги, маючи баланс перемог 16-9.

Раніше стало відомо, що друг Майка Джеймса Кевін Дюрант не хоче повертатися в Голден Стейт, який намагається домовитися про його обмін з Фініксом.

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