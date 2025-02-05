Монако обіграв Басконію та закріпився серед кращих команд Євроліги

У середу, 5 лютого, продовжилася програма 25 туру регулярного сезону Євроліги.

У першому матчі ігрового дня зійшлися команди з різних частин таблиці: один з лідерів Монако приймав одного з аутсайдерів Басконію.

Французька команда провела чудову першу половину, після чого провалила третю чверть, за рахунок чого фанати отримали клатч. Але гості не витримали боротьбу та зазнали чергової поразки.

Пізніше розпочалися ще три поєдинки, які закривають 25 тур: Барселона грає з Маккабі, Віртус приймає Партизан, а в гості до Парижа завітав Олімпіакос.

Євроліга – регулярний сезон

25 тур, 5 лютого

Монако – Басконія 92:85 (23:18, 28:17, 16:28, 25:22)

Барселона – Маккабі

Віртус – Партизан

Париж – Олімпіакос

Раніше стало відомо, що Євроліга дискваліфікувала лідера Реала за надмірні емоції на майданчику.