Монако може залишитися без основного захисника

Розігруючий та один з лідерів віцечемпіонів Євроліги Майк Джеймс може змінити команду.

Про це пише BasketNews.

У повідомленні йдеться, що причиною такого рішення може бути штраф та відсторонення гравця перед півфіналом французької ліги, в якому Монако зустрічалося з Асвелом. За інформацією джерел видання, гравець категорично не згоден з такими діями керівництва монегасків.

З огляду на це, один з лідерів команди Васіліса Спануліса, серйозно налаштований покинути клуб. У цьому сезоні захисник був ключовим гравцем у командній побудові Монако і допоміг французам вперше в історії дістатися фіналу Євроліги.

Раніше повідомлялося, що асистент головного тренера Монако Сергій Гладир буде в штабі Айнарса Багатскіса в національній збірній України.