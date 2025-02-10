Колишній MVP НБА вклав кошти в шаховий проєкт Карлсена
Ексзірка Національної баскетбольної асоціації Деррік Роуз став інвестором проєкту Магнуса Карлсена Freestyle Chess.
Це підтвердив німецький мільйонер і компаньйон норвезького шахіста Ян Генрік Бюттнер. Його слова наводить NRK.no.
"Так, він вклав значні кошти", – сказав Бюттнер.
Freestyle Chess Tour – це серія турнірів, що проводяться у форматі "шахів Фішера". Цей варіант шахів був запропонований 11-м чемпіоном світу з шахів Робертом Фішером. Від звичайних шахів відрізняються тим, що в першому та восьмому рядах дошки (за пішаками) фігури розставляються випадково.
Деррік Роуз завершив кар'єру на початку сезону-2024/25. Він відіграв у лізі 16 років.
За підсумками сезону-2010/11 він став MVP. За два роки до цього він був названий новачком року НБА.
Нагадаємо, нещодавно Магнус закликав росіянина Дворковича піти у відставку з посади президента Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ).