Колишній MVP НБА вклав кошти в шаховий проєкт Карлсена

Ексзірка Національної баскетбольної асоціації Деррік Роуз став інвестором проєкту Магнуса Карлсена Freestyle Chess.

Це підтвердив німецький мільйонер і компаньйон норвезького шахіста Ян Генрік Бюттнер. Його слова наводить NRK.no.

" Так, він вклав значні кошти", – сказав Бюттнер.

Freestyle Chess Tour – це серія турнірів, що проводяться у форматі "шахів Фішера". Цей варіант шахів був запропонований 11-м чемпіоном світу з шахів Робертом Фішером. Від звичайних шахів відрізняються тим, що в першому та восьмому рядах дошки (за пішаками) фігури розставляються випадково.

Деррік Роуз завершив кар'єру на початку сезону-2024/25. Він відіграв у лізі 16 років.

За підсумками сезону-2010/11 він став MVP. За два роки до цього він був названий новачком року НБА.

Нагадаємо, нещодавно Магнус закликав росіянина Дворковича піти у відставку з посади президента Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ).