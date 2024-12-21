Батлер, якого "хочуть обміняти", травмувався у грі з Оклахомою

Форвард Маямі Хіт Джиммі Батлер травмував гомілкостоп у грі проти Оклахоми (97:104).

Про це повідомляє ESPN.

По ходу першої чверті 35-річний баскетболіст підвернув ліву ногу, на яку він опирався. Він залишив паркет, на який так і не повернувся.

Батлер провів на майданчику тільки сім хвилин. За цей час він не зробив жодного кидка, оформивши лише дві передачі.

Цього сезону Джимбо зіграв у 19 матчах, у яких набирав у середньому 19,4 очка, 6,1 підбирання та 5,0 передачі. Маямі займає шосте місце на Сході, маючи баланс перемог 13-12.

Нагадаємо, що останнім часом Джиммі Батлер є об'єктом розмов про потенційний обмін з Маямі.

Нещодавно це навіть призвело до скандалу між агентом гравця та відомим баскетбольним інсайдером.