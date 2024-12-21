Клівленд розгромив Мілуокі, Маямі втратив Батлера та програв Оклахомі: результати матчів НБА

У ніч на суботу, 21 грудня, пройшли три матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Філадельфія за рахунок 34 очок Джоела Ембііда, який повернувся після травми обличчя, перемогла вдома Шарлотт.

Новоспечені переможці Кубку НБА Мілуокі Бакс приїхали в гості до найкращої команди ліги Клівленда. Команда Кенні Аткінсона розгромила свого суперника з різницею +23 очки.

Найбільше боротьби було у Флориді, де Маямі приймав Оклахому. Незважаючи на те, що Хіт втратили через травму Джиммі Батлера, вони знайшли сили влаштувати клатч. Проте гості зуміли втримати переможний результат.

НБА – пегулярний сезон

21 грудня

Філадельфія – Шарлотт 108:98 (41:23, 17:23, 27:25, 23:27)

Клівленд – Мілуокі 124:101 (29:20, 40:31, 34:25, 21:25)

Маямі – Оклахома 97:104 (25:30, 22:20, 23:31, 27:23)

Нагадаємо, що недавно був опублікований список осіб, які претендуються на потрапляння до Зали слави баскетболу імені Джеймса Нейсміта у 2025 році.