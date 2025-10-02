Молода зірка збірної Сербії погодив новий контракт з Маямі

Форвард Маямі Хіт Нікола Йович отримав від франшизи з Флориди новий контракт.

Про це повідомляє ESPN.

Згідно з джерелом, 22-річний серб погодив з клубом традиційне продовження новачка. Нова угода розрахована на чотири роки, за які баскетболіст заробить 62,4 мільйона доларів. Контракт повністю гарантований.

Йович зіграв 107 з 246 можливих матчів за Маямі з моменту своєї появи в НБА. Хіт обрали його на драфті 2022 року під загальним 27-м піком. Його середні показники в іграх становлять 8,7 очка, 3,8 підбирання та 2,2 передачі.

Минулого літа Нікола Йович у складі збірної Сербії виступав на Євробаскеті-2025. Сербська команда, перебуваючи у статусі головного фаворита, вилетіла від Фінляндії (86:92) на стадії 1/8 фіналу.

Головний тренер Маямі Ерік Споельстра вважає, що досвід гри з більш дорослими та досвідченими гравцями збірної Сербії має допомогти Йовичу прогресувати.

"Він стає зрілішим, професійнішим. А якщо ви спілкуєтеся з гравцями набагато старшими за вас, це відбувається природно. Я бачив його зростання протягом трьох років завдяки тому стандарту, який вони мали в цій програмі", – сказав Споельстра.

Варто зазначити, що Нікола Йович дебютував За Маямі Хіт у віці 19 років і 139 днів. Він є другим наймолодшим дебютантом в історії клубу, поступаючись лише Дореллу Райту.

