Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Молода зірка збірної Сербії погодив новий контракт з Маямі

Олексій Погорелов — 2 жовтня 2025, 10:58
Нікола Йович
Нікола Йович
Маямі Хіт

Форвард Маямі Хіт Нікола Йович отримав від франшизи з Флориди новий контракт.

Про це повідомляє ESPN.

Згідно з джерелом, 22-річний серб погодив з клубом традиційне продовження новачка. Нова угода розрахована на чотири роки, за які баскетболіст заробить 62,4 мільйона доларів. Контракт повністю гарантований.

Йович зіграв 107 з 246 можливих матчів за Маямі з моменту своєї появи в НБА. Хіт обрали його на драфті 2022 року під загальним 27-м піком. Його середні показники в іграх становлять 8,7 очка, 3,8 підбирання та 2,2 передачі.

Минулого літа Нікола Йович у складі збірної Сербії виступав на Євробаскеті-2025. Сербська команда, перебуваючи у статусі головного фаворита, вилетіла від Фінляндії (86:92) на стадії 1/8 фіналу.

Головний тренер Маямі Ерік Споельстра вважає, що досвід гри з більш дорослими та досвідченими гравцями збірної Сербії має допомогти Йовичу прогресувати.

"Він стає зрілішим, професійнішим. А якщо ви спілкуєтеся з гравцями набагато старшими за вас, це відбувається природно. Я бачив його зростання протягом трьох років завдяки тому стандарту, який вони мали в цій програмі", – сказав Споельстра.

Варто зазначити, що Нікола Йович дебютував За Маямі Хіт у віці 19 років і 139 днів. Він є другим наймолодшим дебютантом в історії клубу, поступаючись лише Дореллу Райту.

Нагадаємо, що вчора, 1 жовтня, Голден Стейт Ворріорз оголосили про підписання контракту з чемпіоном НБА 2024 року Елом Хорфордом.

баскетбол Маямі Гіт НБА Нікола Йович

Маямі Гіт

Лідер Маямі пропустить два місяці через операцію на нозі
Лейкерс хочуть виміняти колишню зірку Голден Стейт
Маямі вибрався з податку на розкіш, відправивши свого гравця в Бруклін
Лейкерс відкриють пам'ятник своєму легендарному тренеру та гравцеві
Колишній охоронець франшизи НБА продав крадені клубні речі на 2 мільйони доларів

Останні новини