Поповення ветеранського дому: Голден Стейт оголосив про підписання Хорфорда

Ростер Голден Стейт Ворріорз перед стартом нового регулярного сезону НБА поповнив центровий-ветеран Ел Хорфорд.

Про це повідомляє сайт НБА.

Сторони не розкривають деталі контракту, але за інформацією західних ЗМІ, Хорфорд підписав дворічну угоду на 12 мільйоні доларів з опцією гравця на другий сезон. Баскетболіст перебував у статусі необмежено вільного агента.

Очікується, що 39-річний домініканець посяде місце у стартовій п'ятірці у команді Стіва Керра разом зі Стефом Каррі (37 років), Бадді Хілдом (32 роки), Джиммі Батлером (36 років) та Дреймондом Гріном (35 років).

Таким чином, середній вік стартового складу "воїнів" складатиме 35,8 року, що стане найбільшим показником в НБА. Навіть якщо Керр замінить Хілда на більш молодого гравця, це не сильно вплине на середній вік старту.

"Він ідеальний сучасний центровий. Він може захищати кільце, виконувати передачі під час ведення м’яча та виходити на триочкову лінію. Він може тримати м’яч унизу і є справді хорошим розігруючим. Це означає, що перед ним потрібно захищати весь майданчик", – сказав Керр.

No. 20, AL HORFORD 💪 pic.twitter.com/mUjNVJ0Ylm — Golden State Warriors (@warriors) October 1, 2025

Ел Хорфорд опинився в НБА у 2007 році, коли його задрафтували Атланта Хоукс під загальним третім піком. За свою багаторічну кар'єру бігмен пограв ще за Бостон, Філадельфію та Оклахому, після якої у 2021 році він повернувся до Селтікс. У 2024 році Хорфорд допоміг "кельтам" стати чемпіоном НБА, обігравши у Фіналі Даллас Маверікс у п'яти матчах.

Окрім чемпіонської "гайки", Ел п'ять разів їздив на Матч всіх зірок, та по одному разу потрапив до третьої символічної збірної сезону (2011), другої символічної збірної захисту (2018) і символічної збірної новачків (2008).

На рахунку Хорфорда 1138 матчів регулярного сезону НБА, у який він набирав у середньому 12,9 очка, 7,9 підбирання, 3,2 передачі та 1,1 блок-шота, реалізуючи при цьому 42,3% кидків з гри, 36,6% триочкових та 89,5% штрафних.

Нагадаємо, що Стів Керр не збирається обговорювати питання нового контракту з Голден Стейт по ходу сезону. Чинна угода діє до кінця кампанії-2025/26.

Раніше стало відомо, що Ворріорз планують відрахувати Сета Каррі, щоб потім підписати його знову.