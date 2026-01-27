Вдруге за 50 років: Айлендерс виміняли захисника в Рейнджерс

Президент і генеральний менеджер Нью-Йорк Рейнджерс Кріс Друрі оголосив про обмін захисника Карсона Сусі до табору принципових суперників – Нью-Йорк Айлендерс.

Про це повідомляє пресслужба "блакитних сорочок". Деталі повідомляє ESPN.

У якості компенсації Рейнджерс отримали право вибору в третьому раунді драфту НХЛ 2026. "Блакитні сорочки" тепер мають вісім виборів у драфті НХЛ 2026 року, включаючи один вибір у першому раунді, один умовний вибір у першому раунді, один вибір у другому раунді та два вибори у третьому раунді.

Це лише четвертий випадок обміну між цими клубами за весь час їхнього існування і лише вдруге за останні 50 років.

Перед оголошенням угоди Сусі був виключений зі складу на матч проти Бостона з міркувань управління складом команди.

У поточному сезону 31-річний канадець відіграв 46 матчів за Рейнджерс, у яких відзначився 3 голами та 5 асистами.

Нагадаємо, що Нью-йоркські команди грали останній раз між собою 28 грудня у межах НХЛ, тоді гра закінчилась з рахунком 2:0 на користь Айлендерс.