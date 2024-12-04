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Вісім країн подали заявку на проведення Євробаскету-2029

Олексій Погорелов — 4 грудня 2024, 12:39
Вісім країн подали заявку на проведення Євробаскету-2029
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ФІБА

Вісім національних федерацій подали офіційні заявки на проведення Євробаскету 2029 року.

Про це повідомляє BasketNews.

За інформацією джерела, серед кандидатів – шість колишніх господарів та п'ять колишніх чемпіонів.

Свої заявки на проведення чемпіонату Європи у 2029 році подали Естонія, Фінляндія, Німеччина, Греція, Литва, Нідерланди, Словенія та Іспанія.

Естонія та Нідерланди – єдині країни в цьому списку, які ніколи не приймали фінальну стадію турніру Євробаскету.

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Фінляндія прагне стати першою в історії країною, яка прийматиме Євробаскет двічі поспіль. Вона є однією з чотирьох країн, які нададуть сцену для наступного турніру у вересні 2025 року.

Процес відбору розпочнеться з детальної оцінки всіх восьми заявок, а остаточне рішення щодо чотирьох господарів буде оголошено в травні 2025 року.

З 2015 року діє концепція мульти-господарів: чотири країни одночасно приймають чемпіонат Європи.

Нагадаємо, що збірна України, попри чотири поразки у чотирьох матчах відбору, все ще має шанси на вихід на Євробаскет-2025.

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