Вісім країн подали заявку на проведення Євробаскету-2029
Вісім національних федерацій подали офіційні заявки на проведення Євробаскету 2029 року.
Про це повідомляє BasketNews.
За інформацією джерела, серед кандидатів – шість колишніх господарів та п'ять колишніх чемпіонів.
Свої заявки на проведення чемпіонату Європи у 2029 році подали Естонія, Фінляндія, Німеччина, Греція, Литва, Нідерланди, Словенія та Іспанія.
Естонія та Нідерланди – єдині країни в цьому списку, які ніколи не приймали фінальну стадію турніру Євробаскету.
Фінляндія прагне стати першою в історії країною, яка прийматиме Євробаскет двічі поспіль. Вона є однією з чотирьох країн, які нададуть сцену для наступного турніру у вересні 2025 року.
Процес відбору розпочнеться з детальної оцінки всіх восьми заявок, а остаточне рішення щодо чотирьох господарів буде оголошено в травні 2025 року.
З 2015 року діє концепція мульти-господарів: чотири країни одночасно приймають чемпіонат Європи.
Нагадаємо, що збірна України, попри чотири поразки у чотирьох матчах відбору, все ще має шанси на вихід на Євробаскет-2025.