Дуже радий бути тут: Лукашов – про повернення в заявку збірної України

Олексій Мурзак — 25 лютого 2026, 22:49
Розігруючий Денис Лукашов поділився емоціями від повернення до складу збірної України, а також прокоментував старт підготовки національної команди до матчів кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти збірної Іспанії, наголосивши, що зміни у складі суперника ніяк не послабили його.

Його слова наводить пресслужба ФБУ.

"Для мене завжди було приємно приєднуватися до національної збірної, побачитися з хлопцями. У мене були сімейні обставини, через які був відсутній у баскетболі і пропустив перше вікно. Зараз отримав виклик і дуже радий бути тут: завжди приємно працювати з хлопцями, завжди гарна атмосфера. Це емоції, які ми не можемо отримати ніде крім збірної. Це завжди особлива відповідальність для нас.

Чого очікувати від іспанців? Як завжди, Іспанія це топова збірна Європи. Не важливо, що у них змінився склад на Євробаскеті та зараз, у них все одно топова збірна, топовий чемпіонат та школа. Вони будуть максимально налаштовані, але й ми також", – наголосив Лукашов.

Номінально домашній матч проти іспанців "синьо-жовті" проведуть на майданчику "Арена Рига" у столиці Латвії. Поєдинок відбудеться 27 лютого та розпочнеться о 15:00 за київським часом. 2 березня команди знову зіграють між собою вже в іспанському Ов'єдо.

Зазначимо, що до протистояння з іспанцями Україна підходить після двох перемог над збірними Грузії (92:79) та Данії (88:71), здобутими у листопаді 2025 року.

Раніше повідомлялося, що збірна України піднялася в рейтингу ФІБА після перших матчів кваліфікації на ЧС-2027.

