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Дончич – про майбутню гру проти Далласа: Я не знаю чого очікувати, це буде дуже емоційно

Олексій Погорелов — 9 квітня 2025, 11:52
Лука Дончич
Лука Дончич
Лос-Анджелес Лейкерс

Зірковий захисник Лейкерс Лука Дончич поговорив про його перше майбутнє повернення до Далласа з моменту обміну в Лос-Анджелес.

Слова 26-річного словенця наводить журналіст ESPN Дейв МакМенамін.

На початку лютого світ НБА підірвала новина про те, що Маверікс відправили Дончича в Лейкерс в обмін на Ентоні Девіса. І хоча Лука вже грав проти колишньої команди, це відбулося в Лос-Анджелесі.

Але наступна гра "озерників" пройде саме в Далласі, де баскетболіст планує зіграти за рідних колись трибун.

"Я дійсно не знаю, чого очікувати. Я не знаю, як я буду себе почувати, чесно кажучи. Очевидно, що я з нетерпінням чекаю на повернення в Даллас, з уболівальниками, побачити моїх одноклубників – колишніх одноклубників. Для мене це буде дуже емоційно, це точно", – сказав Дончич.

Матч між Далласом та Лейкерс відбудеться в ніч на завтра, 10 квітня. Старт гри запланований на 02:30 за київський часом.

Раніше Лука Дончич прокоментував його вилучення в поєдинку проти Оклахоми через суперечку з фанатом.

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Лука Дончич

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