Дончич – про майбутню гру проти Далласа: Я не знаю чого очікувати, це буде дуже емоційно
Лука Дончич
Лос-Анджелес Лейкерс
Зірковий захисник Лейкерс Лука Дончич поговорив про його перше майбутнє повернення до Далласа з моменту обміну в Лос-Анджелес.
Слова 26-річного словенця наводить журналіст ESPN Дейв МакМенамін.
На початку лютого світ НБА підірвала новина про те, що Маверікс відправили Дончича в Лейкерс в обмін на Ентоні Девіса. І хоча Лука вже грав проти колишньої команди, це відбулося в Лос-Анджелесі.
Але наступна гра "озерників" пройде саме в Далласі, де баскетболіст планує зіграти за рідних колись трибун.
"Я дійсно не знаю, чого очікувати. Я не знаю, як я буду себе почувати, чесно кажучи. Очевидно, що я з нетерпінням чекаю на повернення в Даллас, з уболівальниками, побачити моїх одноклубників – колишніх одноклубників. Для мене це буде дуже емоційно, це точно", – сказав Дончич.
Матч між Далласом та Лейкерс відбудеться в ніч на завтра, 10 квітня. Старт гри запланований на 02:30 за київський часом.
Раніше Лука Дончич прокоментував його вилучення в поєдинку проти Оклахоми через суперечку з фанатом.