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Я буду відповідати завжди, – Дончич висловився про своє видалення за суперечку з фанатом

Володимир Максименко — 9 квітня 2025, 09:37
Я буду відповідати завжди, – Дончич висловився про своє видалення за суперечку з фанатом
Лука Дончич
Getty Images

Зірка Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич висловився про своє видалення у матчі з Оклахомою в межах регулярного чемпіонату НБА. Рефері не оцінив суперечку словенця з одним із вболівальників.

Слова захисника наводить ESPN.

"У нас ніколи не виганяють фанатів. Я ніколи не прошу охорону втрутитись, але якщо вболівальник хоче зі мною поговорити – я ніколи не буду мовчати. Взагалі не зрозумів рішення судді", – розповів Дончич.

На момент видалення гравця Лейкерс вели в рахунку 108:107, але суперечливе рішення арбітра поставило команду у скрутне становище, з якого вона вже не змогла знайти вихід – 120:136.

У складі Лос-Анджелес, в який Дончич перейшов цієї зими, гравець зіграв 26 матчів, набираючи в середньому 27.1 очок та виконуючи 8.1 підбирань.

Раніше повідомлялось, що форвард Мемфіса отримав моторошну травму цієї ночі в матчі проти Шарлотт.

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