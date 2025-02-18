Прощавай, США: зірка НБА працює над зміною спортивного громадянства

Зірковий захисник Даллас Маверікс Кайрі Ірвінг заявив, що він знаходиться у процесі зміни спортивного громадянства.

Про цю подію в житті баскетболіста розповідає Fox Sports.

Під час пресконференції перед Матчем всіх зірок Ірвінг зізнався, що зараз робить усе можливе для легальної зміни громадянства, яка дозволить йому виступати на міжнародній арені за збірну Австралії.

"Ми зараз у процесі цього, просто намагаємося з'ясувати найкращий маршрут для мене, щоб отримати право виступати за них", – заявив Кайрі.

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Ірвінг, який народився у Мельбурні (Австралія), розуміє складнощі, пов'язані з оформленням необхідних документів. Він зазначив, що США все ще мають прийняти рішення щодо його міжнародного статусу.

"Очевидно, що США все ще мають прийняти рішення, я ж просто намагаюся робити те, що є найкращим".

Зазначимо, якщо США не дадуть свого дозволу, Кайрі Ірвінг не зможе представляти Австралію на міжнародних турнірах.

У складі американської команди 32-річний гравець виграв "золото" Олімпіади-2016 та став чемпіоном світу 2014 року.

Нагадаємо, що Кайрі Ірвінг допоміг команді Шакіла О'Ніла виграти дебютний мінітурнір Матчу всіх зірок-2025.