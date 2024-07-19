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Кліпперс обміняє Вестбрука в Юту

Станіслав Лисак — 19 липня, 01:03
Кліпперс обміняє Вестбрука в Юту

Лос-Анджелес Кліпперс відправить розігруючого захисника Рассела Вестбрук в Юту Джаз.

Про це повідомляє журналіст ESPN Едріан Воджнаровскі.

Юта отримає обмін другого раунду та гроші в обмін на Кріса Данна.

Вестбрук, який отримував нагороду MVP 2017 року, завершив попередній сезон із середніми показниками 11,1 очка, 5,0 підбирань, 4,5 передач та 1,1 перехоплення за матч.

Раніше Нью-Йорк з українцем Дмитро Скапінцевим зазнав поразки від Брукліна у матчі Літньої ліги НБА.

NBA Расселл Вестбрук Кліпперс Юта

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