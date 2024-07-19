Кліпперс обміняє Вестбрука в Юту
Лос-Анджелес Кліпперс відправить розігруючого захисника Рассела Вестбрук в Юту Джаз.
Про це повідомляє журналіст ESPN Едріан Воджнаровскі.
Юта отримає обмін другого раунду та гроші в обмін на Кріса Данна.
Вестбрук, який отримував нагороду MVP 2017 року, завершив попередній сезон із середніми показниками 11,1 очка, 5,0 підбирань, 4,5 передач та 1,1 перехоплення за матч.
Раніше Нью-Йорк з українцем Дмитро Скапінцевим зазнав поразки від Брукліна у матчі Літньої ліги НБА.