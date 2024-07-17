Скапінцев став одним із найкращих гравців матчу Літньої ліги НБА

Нью-Йорк з українцем Дмитро Скапінцевим зазнав поразки від Брукліна у матчі Літньої ліги НБА.

Матч завершився з рахунком 92:85. Українець відіграв 17 хвилин, та набрав за цей час 19 очок (5/6 двоочкові, 1/1 триочкові, 6/8 штрафні), зібрав 9 підбирань (5 в нападі), віддав 2 передачі, зробив 3 перехоплення і поставив 1 блок-шот при 2 втратах та 5 фолах.

Скапінцев із 19 очками став третім найрезультативнішим гравцем матчу, після Джейлена Вілсона (27) та Дуейна Вашингтона (21). Однак, українець провів на майданчику приблизно на 10 хвилин менше.

Літня ліга НБА

17 липня

Бруклін — Нью-Йорк 92:85 (11:28, 28:15, 18:19, 35:23)

Зазначимо, що Літня ліга НБА традиційно відбувається у міжсезоння, де клуби перевірять вміння задрафтованих новачків, молодих талантів та потенційних кандидатів в команду.

Нагадаємо, у грудні Скапінцев дебютував за Нікс в НБА. На його рахунку два матчі, в яких він не відзначився результативними діями. На початку січня українця відрахували з команди.

Решту частину сезоні він відіграв за Вестчестер Нікс у регулярному чемпіонаті G-ліги.